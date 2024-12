Monterosso Almo, il presepe vivente mette in risalto i mestieri di un tempo

Società

La prima giornata della rappresentazione è in programma giovedì 26 dicembre tra le viuzze dell'antico borgo

Magia, colori, emozioni. Ma anche rumori, suoni, tradizioni. Senza dimenticare profumi, brividi e sensazioni. Sono queste le principali caratteristiche del presepe vivente di Monterosso Almo che celebra, quest’anno, la 38esima edizione, allestito in uno dei borghi più belli d’Italia. E sono sensazioni che è possibile rivivere anche nel video promozionale rilasciato sui social dall’associazione Amici del presepe in cui, tra le altre immagini, è possibile ammirare il lavoro del fabbro o il vocio delle comari che richiama la gente curiosa di ascoltare un proverbio popolare. E arrivano poi, in rapida successione, il falegname, lo scalpellino, il cantastorie, u curdaru, u cirnituri, a lavannara e u scarparu, tutti mestieri in buona parte dimenticati che, però, importanti e raffinati nella loro dimensione artigianale, sono non solo ricordati ma anche esaltati dalla memoria collettiva.