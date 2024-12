Monterosso Almo, il solito pienone al presepe vivente

Società

Ieri la prima serata. Si replica domenica 29 dicembre

Il solito pienone, ieri sera, con il presepe vivente a Monterosso Almo. La rappresentazione allestita nell’antico quartiere di uno dei borghi più belli d’Italia ha raggiunto l’invidiabile traguardo della trentottesima edizione. Visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia hanno animato le caratteristiche viuzze col saliscendi del quartiere Matrice, il cuore antico di Monterosso, che ha pulsato grazie all’attività dei trecento figuranti reclutati dall’associazione “Amici del presepe” in grado di mettere in scena una edizione memorabile della sacra rappresentazione. La serata di Santo Stefano si è trasformata, dunque, in un momento tutto da vivere per ammirare gli scorci nascosti del centro montano e per farsi catturare dalle decine e decine di scene abilmente ricostruite che hanno trasportato i visitatori indietro di decenni. Gli antichi mestieri sono stati il piatto forte della ricostruzione storica messa in piedi dagli “Amici del presepe” che, come sempre, hanno seguito con la massima attenzione tutti gli aspetti concernenti l’allestimento, grazie ai quali nulla è stato lasciato al caso, ricostruendo i vari ambienti con una perfezione accurata anche per quanto riguarda i dettagli.