Monterosso Almo in festa per il patrono e protettore

Le celebrazioni in onore di San Giovanni vivranno domani i momenti più attesi. Ieri sera la benedizione dei portatori

Domani è il giorno della festa grande, domani è il giorno in cui si onora il patrono e protettore di Monterosso Almo, San Giovanni Battista. Gli eventi clou della giornata saranno proposti in diretta Facebook sulla pagina Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo. Le celebrazioni prenderanno il via già all’alba quando dalle 5 alle 6 ci sarà il pellegrinaggio di fede della città di Giarratana che scioglie il suo voto annuale al Battista. Alle 5,45 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunciano il giorno di festa. Alle 6 la solenne celebrazione eucaristica per i pellegrini presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 8 la celebrazione eucaristica presieduta da don Gaetano Noto. Alle 9 il giro del corpo bandistico città di Monterosso per le vie del paese. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 11 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro del santo patrono tra squilli di trombe, lancio di una moltitudine di ‘nzaiarieddi e lo scoppio di fuochi d’artificio curato dalla ditta Fuochi srl di Chiarenza da Belpasso. Alle 16,30 la sfilata del corpo bandistico ArSonorum.