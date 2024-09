Monterosso Almo, inizia la festa di Maria Santissima Bambina

Società

Le celebrazioni al via da domani e saranno caratterizzate anche dall'avvicendamento dell'arciprete

E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e dopo la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli di Monterosso Almo si mobilita alla fine di settembre per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. La festa esterna con le due processioni è in programma, quest’anno, domenica 29 settembre. Ma le varie iniziative, predisposte dal comitato, prendono il via già domani, 21 settembre, con i riti che segnano l’ingresso della festa. In particolare, alle 20 ci sarà la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina. Alle 20,30, poi, in piazza Rimembranza, la solenne celebrazione eucaristica con il saluto dell’arciprete, il parroco don Giuseppe Antoci, che saluterà la comunità monterossana prima del suo trasferimento in altra sede pastorale.