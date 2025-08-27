Monterosso Almo, iniziano le celebrazioni in onore del patrono e protettore San Giovanni Battista

Società

Domani sono in programma i primi appuntamenti

Iniziano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. La celebrazione esterna è in programma domenica 7 settembre. Nel pomeriggio di domani, giovedì 28 agosto, l’ingresso della festa. Alle 19 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il via alle iniziative religiose. Alle 20, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Dal 29 agosto al 6 settembre, il solenne novenario.