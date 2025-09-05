Monterosso Almo, le fasi clou della festa del patrono

Società

Domenica alle 11 la tradizionale "Nisciuta" di San Giovanni Battista

Domani e domenica le fasi clou dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. Sabato, in particolare, alle 10,30, è prevista la raccolta e la benedizione del pane. A mezzogiorno, la discesa dall’altare maggiore del simulacro del santo patrono (diretta Facebook sulla pagina: “Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo”). Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo con Orietta Berti in concerto che proporrà i suoi 55 anni di musica sul tema “La mia vita è un film”. A seguire il dj set. Domenica 7 settembre è il giorno della grande festa esterna. Già dalle 5 del mattino e sino alle 6 ci sarà il pellegrinaggio di fede della città di Giarratana che scioglie il suo voto annuale al Battista. Alle 5,45 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il giorno di festa. Alle 6 la solenne celebrazione eucaristica per i pellegrini presieduta dal parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 8 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9 giro del corpo bandistico Città di Monterosso per le vie del paese. Alle 10 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.