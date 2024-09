Monterosso Almo, le fasi clou della festa dell’Addolorata

Società

Sabato a mezzogiorno il tradizionale rito della Scinnuta

Arrivano le fasi clou, a Monterosso Almo, della festa di Maria Santissima Addolorata, patrona e regina principale del centro montano ibleo. Dopo la santa messa dell’altra sera, presieduta da don Giovanni Filesi, che ha visto riuniti assieme i comitati dell’Addolorata e di San Giovanni Battista (nella foto), oggi, giornata in cui si onora la memoria del santissimo nome di Maria, è prevista alle 19,30 la celebrazione eucaristica e la riapertura della chiesa Madre. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per coloro che portano il nome di Maria. Stasera, inoltre, alle 21, in piazza Sant’Antonio, si terrà la seconda edizione dell’incontro dei “Carusi ra matrici”, spettacolo musicale con la partecipazione della cover band tributo a Renzo Arbore, l’orchestra italiana.