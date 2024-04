Monterosso Almo, nasce il gruppo consiliare della Dc

Politica

L'on. Abbate saluta con soddisfazione la scelta dei consiglieri Amato e Tavano

“Saluto con grande soddisfazione l’ingresso nella famiglia democristiana dei consiglieri comunali di Monterosso Paolo Amato e Rosy Tavano (nella foto con l’on. Abbate). A loro va il mio migliore augurio di un buon lavoro per il territorio che rappresentano e non solo”. Così l’onorevole Ignazio Abbate commenta la formazione di un gruppo consiliare Dc in seno al Consiglio comunale di Monterosso Almo nel quale sono confluiti, per l’appunto, i giovani consiglieri Amato e Tavano.