Monterosso Almo, nel vivo i festeggiamenti del patrono e protettore San Giovanni Battista

Attualità

Dalla benedizione delle coppie che hanno compiuto anniversari importanti al 25esimo anno di ordinazione del parroco emerito Marco Diara

I solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo, stanno per entrare nel vivo. Dopo la giornata della famiglia di domenica scorsa, caratterizzata dalla celebrazione eucaristica di don Marco Fiore e dalla benedizione delle coppie (nella foto) che celebrano il 25° e 50° anniversario di matrimonio e dopo la giornata degli ammalati che, ieri, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Mezzasalma è stata caratterizzata dalla preghiera degli ammalati, si continua oggi con gli altri appuntamenti inseriti in programma. In particolare, oggi, alle 20, ci sarà la santa messa presieduta da don Giampiero Lunetto con la partecipazione dei comitati di San Giovanni Battista e Maria Santissima Addolorata.