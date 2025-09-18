Monterosso Almo, nel vivo i festeggiamenti dell’Addolorata

Attualità

Il sagrato della chiesa Madre di Monterosso Almo, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, ha ospitato la presentazione del libro “Al centro del Mediterraneo: i bombardamenti alleati sulla Sicilia (1940-1943)” del prof. Giancarlo Poidomani che ha dialogato con il prof. Angelo Schembari sui contenuti della ricerca. Un lavoro certosino che testimonia il nuovo interesse per la sorte dei civili e per le questioni etiche sollevate dai bombardamenti contro i civili durante la Seconda guerra mondiale. Delle vittime vengono infatti elencati per nome, cognome ed età i civili, tra cui molti bambini. Messi in luce i drammi personali e privati che nella narrazione tradizionale sono sacrificati ai numeri e alle battaglie e si ridà la dignità della memoria storica a chi ha perso la vita nel conflitto altrimenti dimenticato dalla narrazione ufficiale. La ricerca sfata diversi luoghi comuni e cioè che ad essere state bombardate più pesantemente siano state le città dell’Italia settentrionale.