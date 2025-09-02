Monterosso Almo, nel vivo i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista

Ragusa

La festa esterna è in programma domenica 7 settembre

Mentre questa sera ci sarà, in chiesa, “La Via della Speranza”, il concerto meditazione delle corali parrocchiali con il coro Cantus Novo diretto dal maestro Giovanni Giaquinta, con inizio alle 21,30, proseguono i festeggiamenti in onore del patrono e protettore di Monterosso Almo, San Giovanni Battista. Domani, in particolare, mercoledì 3 settembre, è la giornata dedicata a Giovani e Giovanissimi. Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Vincenzo Guastella.