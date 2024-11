Monterosso Almo prepara la visita pastorale del vescovo La Placa

Attualità

Si terrà dal 24 novembre al 1 dicembre. Già costituito il comitato organizzatore

Nei locali del Centro giovanile, alla presenza di molti cittadini e di una nutrita rappresentanza della comunità parrocchiale, si è svolta l’assemblea comunitaria (nella foto) nel corso della quale è stata presentata la visita pastorale del vescovo monsignor Giuseppe La Placa che si terrà dal 24 novembre al 1° dicembre. Per l’occasione si è già costituito un comitato organizzatore. L’assemblea rientra negli incontri di preparazione alla visita pastorale ed è stata preceduta e sarà seguita da momenti di catechesi e di adorazione eucaristica.