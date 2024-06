Monterosso Almo, prosegue il solenne Ottavario in onore del patrono e protettore

Società

Le celebrazioni legate a San Giovanni Battista

Stanno proseguendo le celebrazioni del solenne Ottavario a Monterosso Almo in onore della natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore del centro montano ibleo. Dopo le sante messe vespertine di martedì e ieri che sono state presiedute rispettivamente da don Filippo Bella e da don Francesco Mallemi, oggi, alle 18, ci sarà l’incontro di preghiera a conclusione dei cenacoli parrocchiali di ascolto della Parola. Alle 19,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Mariusz Starczewski.