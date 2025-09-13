Monterosso Almo, proseguono le iniziative in onore della patrona

Attualità

Ieri sera la seconda edizione del memorial Paolo Tavano, urban trail a staffetta lungo le strade del quartiere Matrice

Celebrata ieri sera la seconda edizione del memorial Paolo Tavano, urban trail a staffetta (nella foto) lungo le strade del quartiere Matrice. Dopo il raduno in piazza Sant’Antonio, la partenza dei concorrenti, molto suggestiva perché le luci della festa hanno fatto da straordinaria cornice all’evento: le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo sin dal 1644. Celebrazioni che proseguono oggi con la giornata in ricordo dei fedeli defunti. Alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Mallia. Durante la messa si pregherà in modo particolare per coloro che ci hanno lasciato durante quest’anno. Alle 20,30, in piazza Sant’Antonio prevista la cena in blu con musica live. Domani, domenica 14 settembre, si metterà in evidenza l’esaltazione della Croce. Alle 18, sul sagrato della chiesa Madre, la presentazione del libro “Al centro del Mediterraneo – I bombardamenti alleati sulla Sicilia (1940-1943)” del prof. Giancarlo Poidomani. Inoltre, ci sarà la presentazione della ristampa del volume “Il circolo Garibaldi e la società di mutuo soccorso Umberto I (1879-2009)”. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Franco Ottone.