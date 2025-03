Monterosso Almo, rito di dedicazione del nuovo altare

Attualità

Per l'occasione è stato benedetto anche il nuovo ambone. A presiedere la celebrazione il vescovo La Placa

Grande solennità e partecipazione in occasione del pontificale e del rito di dedicazione del nuovo altare e la benedizione del nuovo ambone nella chiesa Madre Maria Ss. Assunta presieduto dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.La celebrazione, iniziata alle 19 , ha visto una folta partecipazione di fedeli, autorità civili e religiose, che hanno voluto testimoniare l’importante momento per la comunità ecclesiastica locale. L’atmosfera di raccoglimento e di gioia ha caratterizzato l’intero rito, durante il quale monsignor La Placa ha sottolineato il significato spirituale della consacrazione dell’altare come centro della liturgia eucaristica e luogo di incontro tra Dio e i fedeli.Durante la cerimonia, monsignor La Placa ha eseguito la benedizione del nuovo altare, un elemento liturgico di grande rilevanza, che rappresenta il sacrificio di Cristo e il cuore della celebrazione eucaristica. Successivamente, è stato benedetto anche il nuovo ambone, fondamentale per la proclamazione della Parola di Dio durante la messa.Il vescovo ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Al termine della celebrazione, molti fedeli hanno espresso il proprio entusiasmo per l’evento, riconoscendo l’importanza del nuovo altare e ambone come segni di rinnovamento e impegno nella vita di fede.Con la benedizione di monsignor La Placa, la comunità parrocchiale guarda con speranza e fiducia al futuro, impegnandosi a vivere pienamente la propria fede e a custodire con amore questo prezioso patrimonio spirituale.

