Monterosso Almo, ultimi giorni per il presepe vivente tra colori e odori

Gli appuntamenti conclusivi sono in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Rappresentazioni da non perdere

Da un lato i colori, dall’altro gli odori. E poi ancora la possibilità di percepire i suoni e di gustare i sapori di un tempo. Sono gli elementi cardine della rappresentazione sacra più suggestiva del mondo. Che è proposta anche a Monterosso Almo dove il presepe vivente, perché è di questo che stiamo parlando, torna di nuovo in scena. Con lo speciale allestimento ospitato al quartiere Matrice, in uno dei borghi più belli d’Italia. Gli ultimi appuntamenti sono in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Appuntamenti da non perdere per immergersi nella speciale atmosfera di questa 38esima edizione in cui sono stati ricostruiti gli antichi mestieri attraverso la meticolosa ricerca degli oggetti di uso quotidiano che documentano la vita e la cultura della società dei nostri nonni. Il presepe vivente è allestito tra le stradine e i vicoli stretti e tortuosi dell’antico quartiere.