Monterosso Almo, un altro incendio nel giro di una settimana

Cronaca

Sul posto si è già portata la protezione civile per cercare di circoscrivere le fiamme

Ancora un altro incendio, nel giro di una settimana, a Monterosso Almo. Stavolta, il rogo è scoppiato in contrada Vignieri, in prossimità di contrada Caccaredda. Sul posto la protezione civile per cercare di contenere le fiamme. Resta il rammarico per la vegetazione che andrà perduta. Le cause delle fiamme? Tutte da verificare.

