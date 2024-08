Monterosso Almo, violenta grandinata su tutto il territorio (video)

Attualità

L'aria più fresca in quota porta a un aumento della nuvolosità e a fenomeni come questo che ha suscitato un pizzico di apprensione

Violenta grandinata nel primo pomeriggio a Monterosso Almo. Ancora una volta le previsioni non si sono sbagliate, l’aria più fresca in quota porta ad un aumento della nuvolosità e a qualche piovasco nelle zone interne che, come nel caso di oggi pomeriggio, si è tramutato in una grandinata abbastanza forte (video Alessandro Pantano).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA