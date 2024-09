Monterosso, cambia il parroco: arriva don Mascali al posto di don Antoci

Società

Il "cambio delle consegne" durante l'avvio dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina

L’apertura della festa di Maria Santissima Bambina ha avuto quest’anno una caratterizzazione speciale. Il fine settimana, infatti, è stato contrassegnato dall’accoglienza riservata al nuovo pastore, non senza prima avere salutato l’arciprete parroco che in questi anni ha guidato la comunità. Sabato sera, in piazza, dopo la processione di Maria Santissima Bambina dalla chiesa di Sant’Anna, dove il simulacro è allogato, si è tenuta la celebrazione eucaristica e il saluto dell’ormai arciprete emerito, don Giuseppe Antoci, che è stato destinato ad altra sede pastorale.