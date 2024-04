Monterosso, continuano i festeggiamenti in onore dell’Addolorata

Società

I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale di Monterosso Almo, continuano dopo la tradizionale Nisciuta di domenica scorsa che, tra l’altro, ha contemplato anche la presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa (nella foto). Ieri, in particolare, solennità dell’Annunciazione del Signore, si è tenuta, in orario serale, la celebrazione eucaristica presieduta da don Enzo Fatuzzo.