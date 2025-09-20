Monterosso e l’Addolorata, festa della santa patrona nella fase clou

Società

Domani alle 11 la tradizionale "nisciuta" a spalla del simulacro

Grande festa domani a Monterosso Almo. Si celebra la solennità della patrona principale, Maria Santissima Addolorata. Già alle 6 del mattino il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il giorno di festa. Alle 6,30 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 8,30 la santa messa presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9,30 il giro di gala del corpo bandistico cittadino “Vincenzo Bellini”. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Enzo Fatuzzo. Alle 11 la tradizionale “nisciuta” a spalla del simulacro della santa patrona, accolta dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Firesud (foto di Alessandro Pantano).