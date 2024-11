Monterosso, grosso incendio in contrada Utra

Cronaca

L'episodio sta facendo molto discutere visto che in questo periodo dell'anno non si sono mai registrati roghi del genere

Clamoroso a Monterosso Almo, in serata un grosso incendio è stato appiccato in contrada Utra, al confine con la zona forestale di Bosco Canalazzo. Il chiarore che rischiara la notte è visibile da buona parte del paese. La circostanza incredibile è che l’episodio si sta verificando in un periodo dell’anno in cui, a causa delle basse temperature serali, di solito episodi del genere non si registrano. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile di Monterosso Almo. Anche se domare le fiamme risulta abbastanza complicato. Si spera che l’umidità e la pioggia possano aiutare (foto di Alessandro Pantano).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA