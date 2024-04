Monterosso, i solenni festeggiamenti in onore dell’Addolorata verso la fase conclusiva

Società

Domani sera la sagra dei cavatieddi, domenica le due processioni con il simulacro in occasione della festa degli angeli

Continuano domani e si concludono domenica i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale di Monterosso Almo. Dopo l’omaggio floreale dei bambini alla Vergine, momento sempre molto emozionante che ha animato il santuario diocesano, domani, alle 19, in piazza Sant’Antonio, è in programma la 35esima edizione della sagra dei cavatieddi. Ci sarà lo spettacolo di musiche popolari con i gruppi folk de “I tavernieri” e “Né lapa né musca”. Prevista la degustazione di cavati al sugo, crispelle, cannoli, torrone e “pagnuccata”. Domenica, festa degli angeli: alle 7,30 il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe annuncerà il giorno di celebrazioni. Ale 8,30 la santa messa e alle 9 il giro del corpo bandistico per le vie del paese. Alle 10 solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 11,30 uscita del simulacro della santa patrona e processione al cimitero, riflessione e benedizione dei fedeli defunti. Quindi, il rientro al santuario. Alle 16,30 la tradizionale cena. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci e alle 20 l’uscita del simulacro della santa patrona con la processione per le vie del paese, sosta nella chiesa di San Giovanni e adorazione eucaristica. Alle 22 spettacolo pirotecnico a cura della ditta La Vip di Alessandro Vaccalluzzo. Quindi, rientro della processione e riposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore. “Sarà l’occasione – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che sta sostenendo mediaticamente l’iniziativa – per rivivere la fantastica atmosfera del borgo monterossano con i suoi colori e sapori. Un modo anche per le attività commerciali di vivacizzare questi momenti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA