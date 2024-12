Monterosso, il presepe vivente torna per il giorno di Capodanno

Società

Mercoledì ci sarà la terza rappresentazione. La calorosa accoglienza dei locali farà da cornice allo straordinario evento

Suggestioni a non finire per il presepe vivente di Monterosso Almo che, in occasione della 38esima edizione, sta facendo registrare numeri importanti. La rappresentazione allestita nell’antico quartiere di uno dei borghi più belli d’Italia si snoda tra vicoli e slarghi. Domenica scorsa è stata riproposta per la seconda volta in vista, poi, della giornata di mercoledì, 1° gennaio, oltre che del gran finale programmato per domenica 5 e lunedì 6 gennaio. La calorosa accoglienza dei monterossani fa da cornice a uno straordinario evento che accompagna i visitatori in un mondo variegato di storia semplice e remote virtù.