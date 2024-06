Monterosso, inaugurato un centro di distribuzione del Banco alimentare

Attualità

Sono già ottanta le persone in difficoltà che possono usufruire gratuitamente degli alimenti

A Monterosso Almo è stato inaugurato un centro di distribuzione del Banco Alimentare su iniziativa del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della locale Pro Loco, entrambi presieduti da Giovanni Morale, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il centro di distribuzione ha sede in via Failla in locali messi a disposizione da una famiglia monterossana e già svolge il suo servizio di sostentamento a ottanta persone in difficoltà che così possono usufruire gratuitamente degli alimenti. Possono accedere al servizio le famiglie più fragili residenti o domiciliate a Monterosso Almo che non hanno reddito o lavoro e a coloro che pur in possesso di un’occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà.