Monterosso, iniziano i festeggiamenti in onore dell’Addolorata

Società

Celebrazioni al via da oggi per la patrona del centro montano sin dal 1644

Monterosso Almo celebra Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo sin dal 1644. Una festa, dunque, che ha origini antiche e che prende il via quest’oggi con il novenario che si svolge nel santuario in cui si venera il simulacro della Vergine Madre e che culminerà con la celebrazione esterna di domenica 15 settembre. Oggi pomeriggio, alle 18,45, così come annuncia l’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci con il comitato, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 19,30 poi, ci sarà la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Giaquinta.