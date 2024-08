Monterosso, la Cisl: “Disagi per l’utenza di Iblea Acque”

Attualità

La segretaria dell'Ust Vera Carasi: "Chiederemo un incontro al sindaco e all'amministratore unico della società che gestisce il servizio idrico integrato"

“Sono numerosi i cittadini monterossani che si sono recati nella nostra sede sindacale per protestare avverso le salate bollette relative al servizio idrico integrato gestito dalla società Iblea Acque. E non solo l’invio delle bollette agli utenti, ma anche l’impossibilità da parte degli stessi di potere interloquire in modo adeguato con l’ufficio Iblea Acque di Giarratana perché, purtroppo, a Monterosso, ancora oggi, non è stata aperta alcuna sede”.