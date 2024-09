Monterosso, nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina

Società

Le iniziative in programma per il fine settimana della festa che chiude gli appuntamenti religiosi estivi

Stanno proseguendo, per entrare nel vivo, le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina a Monterosso Almo, il cui simulacro è stato già portato in processione sabato scorso. Dopo la festa del quartiere “Ra Santa Cruci”, la cui terza edizione si è tenuta ieri sera, oggi alle 19, nella chiesa di Sant’Anna, ci sarà la celebrazione eucaristica e la benedizione delle mamme in attesa mentre domani, dopo la santa messa delle 19, è prevista alle 19,45 l’adorazione eucaristica comunitaria. I festeggiamenti entrano nel vivo da venerdì. Dopo la celebrazione eucaristica delle 18, alle 21, in piazza Rimembranza, a cura dell’amministrazione comunale, ci sarà lo spettacolo musicale con i “The Fog” mentre, subito dopo, è in programma il momento cabaret con la presenza di Mariuccia Cannata in arte Pipitonella.