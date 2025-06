Monterosso, tre giorni di incendio a Casasia: l’area naturale è stata fortemente provata

Cronaca

Situazione critica, ma la fase di spegnimento sembra ormai dietro l'angolo

Non dà tregua l’incendio che da tre giorni devasta l’area di Casasia, nel territorio di Monterosso Almo. Nonostante i ripetuti interventi di spegnimento e una momentanea tregua nelle prime ore del pomeriggio, il rogo è tornato con forza a riprendere vigore intorno alle 15 di ieri, alimentato probabilmente da condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme.Sul posto stanno operando intensamente le squadre della Forestale di Casasia, supportate dalle unità Sab di Monterosso e Chiaramonte, insieme alla Protezione Civile di Monterosso Almo dei Rangers d’Europa. L’intervento è coadiuvato anche da importanti mezzi aerei: i Canadair Can 24 e Can 30, l’elicottero Falco 8 e l’Erickson Air-Crane “Orso Bruno”, notoriamente impiegato nei contesti di emergenza più critici.