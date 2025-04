Morte di Papa Francesco, il vescovo di Ragusa ha inviato un telegramma al segretario di Stato Vaticano

Società

"Esprimo la tristezza e il più profondo cordoglio per la dipartita dell'amato pontefice"

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa (nella foto con Papa Fracesco), ha inviato questa mattina un telegramma al segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. “A nome mio personale e di tutta la Diocesi di Ragusa – è scritto nel telegramma – esprimo la tristezza e il più profondo cordoglio per la dipartita dell’amato Papa Francesco. La gioia del Vangelo, che ha ispirato il suo pontificato e che ha testimoniato fino alla fine tra le difficoltà della malattia, è il segno distintivo con cui si è presentato al cospetto del Padre, annuncio e anticipazione del premio eterno in cui è adesso introdotto nella gloria di Dio. Anche le nostre lacrime, in questo giorno successivo alla Pasqua, sono versate nella gioiosa speranza del Signore risorto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA