Morte di Peppe Ottaviano a Scicli, le indagini forse a una svolta

Cronaca

Gli inquirenti stanno battendo una pista specifica. Novità dovrebbero emergere a breve

Sembrerebbero a una svolta le indagini per dare un volto al presunto omicida di Peppe Ottaviano (nella foto). In città si è diffusa la voce che le forze dell’ordine starebbero per effettuare un arresto. Indiscrezioni provenienti da ambienti qualificati parlano di una figura conosciuta con cui il giovane si sarebbe intrattenuto sabato sera, forse una figura di sesso femminile. Molti i dettagli che farebbero propendere verso la direzione in questione alla luce del fatto che gli inquirenti stanno battendo una pista specifica in considerazione del fatto che la stessa risulta essere ancora calda. Ma se ne saprà di più nelle prossime ore.

