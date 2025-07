Morto l’ex procuratore capo ragusano Dolcino Favi: fu procuratore capo a Siracusa

Magistratura

Lutto nella magistratura siracusana: la notte scorsa si è spento Dolcino Favi, forte incarnazione dell’impegno antimafia in provincia ed ex Procuratore Capo a Siracusa. Nato a Modica 85 anni fa, Dolcino Favi ha dedicato la carriera alla lotta alla criminalità organizzata, affrontando anche alcune pesanti intimidazioni, negli anni Ottanta. Fu noto per essere stato sostituto procuratore a Siracusa negli anni della crescente presenza mafiosa sul territorio, esprimendo con determinazione la convinzione che “la mafia non sarebbe potuta arrivare in città senza il radicarsi di una cultura mafiosa”. In seguito fu chiamato a Catanzaro come procuratore generale facente funzione, dove assunse l’inchiesta “Why Not” originariamente coordinata da Luigi De Magistris.