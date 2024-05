Moto storiche nel barocco ibleo, da Ragusa a Palazzolo Acreide. E non solo

Società

Al via da domani la 18esima edizione della classica manifestazione promossa dal Veteran car club ibleo

Da Giarratana a Palazzolo. Da Ragusa al museo di Kamarina. Sono i suggestivi scenari che faranno da cornice alla diciottesima edizione di “Moto storiche nel barocco ibleo” in programma da domani a domenica. La manifestazione promossa dal Veteran Car Club Ibleo è rivolta agli appassionati che intendono fare scorrazzare i propri destrieri su due ruote, tutti rigorosamente d’epoca, lungo le strade del Sud est siciliano, avendo così l’opportunità di ammirare le zone monumentali più particolari di un’area baciata dall’arte oltre che da paesaggi davvero sensazionali. Gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso e cercheranno di fare godere ai partecipanti una serie di momenti significativi, focalizzando la propria attenzione su alcune delle zone più splendide della Sicilia sudorientale. In primo piano, come sempre, i motocicli con certificato di identità Asi. Ammessi anche motocicli non certificati Asi o in corso di certificazione che, presentandosi in condizioni decorose e di originalità, saranno fatti partecipare a insindacabile giudizio dell’organizzazione.