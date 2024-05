Moto storiche nel barocco ibleo, è iniziata da Ragusa la 18esima edizione

Società

I centauri d'antan in transito a Giarratana sino ad arrivare a Palazzolo Acreide. Domani la seconda giornata

Anche una delegazione di centauri proveniente dall’isola di Malta è stata accolta ieri pomeriggio a Poggio del sole, sulla Ragusa mare, dal Veteran Car Club Ibleo nell’ambito della 18esima edizione di Moto storiche nel barocco ibleo che ha preso il via con l’accoglienza di tutti i partecipanti. La kermesse continua a caratterizzarsi per il fatto di accogliere motociclisti appassionati delle ruote d’antan provenienti da ogni dove. Ieri sera, poi, il trasferimento dei presenti in autobus storico per partecipare a una cena tipica iblea.

Oggi, dopo la partenza delle 9, il transito della carovana proveniente da Ragusa per Giarratana sino a raggiungere Palazzolo Acreide dove è stata effettuata una visita culturale molto interessante oltre al pranzo in un locale caratteristico. Quindi, nel pomeriggio, la partenza per Giarratana, il transito per Ibla e il rientro a Poggio del Sole dove alle 21 si terrà la cena in hotel. Domani, la partenza per il percorso turistico sarà data alle 9,30 mentre alle 10,30 è in programma l’arrivo al museo di Kamarina. Alle 13 il pranzo. Alle 15,30 il rientro in hotel con saluti e commiato. Presente anche il presidente della commissione tecnica Moto dell’Asi, l’Automotoclub storico d’Italia, Stefano Antoniazzi.