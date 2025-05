Moto storiche nel barocco ibleo, i centauri in sella alle due ruote d’antan alla scoperta del territorio ragusano

Società

Ha preso il via oggi la 19esima edizione che tocca vari Comuni del comprensorio

Anche una delegazione di centauri proveniente dall’isola di Malta è stata accolta ieri pomeriggio, all’hotel Montreal di Ragusa, dal Veteran Car Club Ibleo nell’ambito della 19esima edizione di Moto storiche nel barocco ibleo che ha preso il via con l’accoglienza di tutti i partecipanti. La kermesse continua a caratterizzarsi per il fatto di ospitare motociclisti appassionati delle due ruote d’antan provenienti da ogni dove. Ieri sera, poi, il trasferimento dei presenti in autobus storico al castello di Donnafugata per partecipare a una cena tipica iblea. Oggi, dopo la partenza delle 9, il transito della carovana proveniente da Ragusa per Modica sino a raggiungere Ispica dove è stata effettuata una visita culturale molto interessante al Parco Forza. Quindi, subito dopo, la partenza per Pozzallo con il pranzo al ristorante Armenia. Nel pomeriggio il passaggio a Marina di Modica, Donnalucata e, quindi, il rientro a Ragusa. Domani, la partenza per il percorso turistico sarà data alle 9,30 da piazza San Giovanni, nel capoluogo ibleo, di fronte alla cattedrale, dove le “vecchie signore” sono state esposte in rassegna anche questa mattina per la gioia degli estimatori e degli appassionati.