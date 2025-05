Moto storiche nel barocco ibleo, la partenza da Ragusa

Società

Domani sera già i primi appuntamenti della 19esima edizione. Poi sabato trasferimento a Ispica, Pozzallo e a Marina di Modica

Tutto pronto per l’edizione numero 19 di Moto storiche nel barocco ibleo che si terrà da domani a domenica. Promossa dal Veteran car club ibleo, la kermesse vedrà ai nastri di partenza una quarantina di moto storiche, tra cui quelle di sedici stranieri. Tra queste, da sottolineare la presenza di Peter Sprot che, proveniente dall’Inghilterra, farà partecipare all’evento una rarissima e preziosissima Vincent Black Shadow del 1951 proprio per fare in modo di rendere ancora più suggestivo il tradizionale appuntamento sulle due ruote d’antan dell’area iblea. Domani, in particolare, alle 18, ci sarà l’accoglienza dei partecipanti all’hotel Montreal di Ragusa.