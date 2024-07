Mountain bike, la ragusana Alessia Micieli si aggiudica la maglia di campionessa regionale

Sport

In evidenza anche Giovanni Distefano nel campionato italiano su strada

La Naturosa Bike & Co. Ragusa lascia, ancora una volta, il segno. Ancora una volta grandi emozioni per i ciclisti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio che si mettono in luce nelle varie competizioni in cui sono stati impegnati. A cominciare da Giovanni Distefano che, nel campionato italiano su strada, si è posto in evidenza con un’ottima performance in cui ha avuto modo di rappresentare la nostra Sicilia. Ecco gli altri risultati. Per quanto riguarda il settore mountain bike, Alessia Micieli (nella foto), a Santa Venerina, in provincia di Catania, si riconferma la più forte tra le Allieve donne secondo anno. Taglia il traguardo per prima e si aggiudica la maglia di campionessa regionale 2024. Terzo posto per Giada Nascondiglio seguita dalla compagna di squadra Erika Boscarino.