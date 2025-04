Nasce il circolo di Gioventù nazionale del distretto modicano

Politica



Nella sede di Fratelli d’Italia di Ispica, alla presenza dei coordinatori cittadini di Ispica e Pozzallo, Santoro e Susino, il presidente provinciale di Gn, Simone Diquattro, ha istituito il circolo del distretto modicano.

Il circolo comprenderà le comunità di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.

“Sono estremamente soddisfatto – dichiara Diquattro – che finalmente questo versante abbia il proprio gruppo giovanile, assente da troppi anni. Voglio ringraziare i coordinatori di Fdi per aver coinvolto diversi giovani, molti dei quali presenteremo nelle prossime settimane.All’incontro, tra gli altri, presente Paolo La Cognata, referente di gioventù nazionale per Modica e rappresentante d’istituto. Ci sono tutti i presupposti per un gruppo giovanile attivo e dinamico”.

