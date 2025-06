Nasce il nuovo Comiso calcio 1962

Sport

Il nuovo direttore sportivo sarà Anthony Tidona

L’11 giugno 2025 è nato il nuovo “Comiso Calcio 1962”. L’Atletico Santa Croce Camerina ha cambiato nome e da due settimane è diventato ufficialmente la squadra di calcio di Comiso.

Il cambio di città era avvenuto già lo scorso anno: la squadra aveva traslocato a Comiso e, pur senza cambiare nome, aveva assunto i colori societari verdarancio. Dalla prossima stagione, invece, muterà anche il nome e nel campionato di Prima categoria sarà iscritta l’”Asd Comiso Calcio 1962”.

La passata stagione – la prima nel campionato di Prima categoria – è stata di rodaggio. La squadra, allestita all’ultimo momento dal nuovo proprietario e allenatore, Gaetano Tomasello, si è ben districata in un campionato del tutto nuovo. Dopo i primi affanni iniziali, ha disputato al meglio la seconda parte della stagione e ha conquistato un’inattesa e meritata salvezza.

Dal prossimo anno, sia avvia una nuova programmazione. Si parte dalla conferma del gruppo dirigente. Gaetano Tomasello sarà il presidente e vestirà anche i panni dell’allenatore. Vicepresidente sarà Angelo Tummino; Alessio Criscione sarà il team manager e responsabile del settore giovanile; Antonio Gurrieri coordinerà lo staff sanitario, Biagio Zago curerà la logistica della squadra e sarà confermato come telecronista nella nuova stagione per le live streaming, Salvo Bonifacio curerà la logistica e l’organizzazione dello stadio. Stefano Fazio sarà il tesoriere e Paolo Fazio avrà il ruolo di segretario. Alessio Occhipinti sarà anche il responsabile dell’area tecnologica.

La società ha confermato gli sponsor della passata stagione: saranno Reiwa Engine e Patriarca group.

La novità è la scelta del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Anthony Tidona (nella foto), che da poco ha appeso le scarpette al chiodo: nella passata stagione è stato uno dei giocatori più esperti che hanno coadiuvato il varo della nuova squadra e hanno contribuito al raggiungimento del traguardo salvezza. Sarà lui – nel suo nuovo ruolo – ad affiancare l’allenatore/presidente Gaetano Tomasello nel ruolo di gestione dello spogliatoio e nelle scelte tecniche che verranno effettuate.

Il campo di gioco sarà il Comunale “Beppe Borgese” dove la società, nella passata stagione, ha effettuato dei lavori di sistemazione e che è stato dato in concessione dal comune. La squadra sarà composta da giocatori che lo scorso anno hanno conquistato il primo campionato, conquistando la salvezza.

«La squadra ha dimostrato grande personalità riuscendo a trovare un buon assetto di gioco – spiega il presidente /allenatore Gaetano Tomasello – siamo nati alla vigilia del campionato e abbiamo raggiunto con largo anticipo il nostro obiettivo: la salvezza. Grazie questa squadra i colori verdarancio sono tornati al Comunale. Quest’anno ripartiamo con nuovo entusiasmo. Abbiamo effettuato il cambio di denominazione, abbiamo consolidato l’assetto societario”.