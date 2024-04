Naturosa Ragusa in presa diretta, buoni risultati a Trapani

Mountain bike

Primo posto per Alessia Micieli nella categoria donne allieve secondo anno

Prosegue, con risultati importanti, la stagione dell’Asd Naturosa Ragusa che, domenica scorsa, ha partecipato alla quinta edizione dell’Xco Finestrelle, tenutasi nello splendido scenario del bosco omonimo, a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Sugli scudi, anche in questa occasione, Alessia Micieli che è salita sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la categoria donne allieve secondo anno. In terza posizione Erika Boscarino, seguita da Giada Nascondiglio. Per quanto riguarda, invece, la categoria donne junior da segnalare la seconda posizione di Anastasia Micieli. La pattuglia rosa del team ibleo ha messo in evidenza, ancora una volta, le proprie caratteristiche.