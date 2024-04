Naturosa Ragusa, su strada e in mtb risultati di rilievo ad Aprilia e a Randazzo

Sport

Ancora una volta in evidenza gli atleti del sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio

Una fantastica domenica, quella scorsa, per i colori della Naturosa Bike & Co. Ragusa. Impegni a tutto campo e, in particolare, ad Aprilia, in provincia di Latina, con le gare su strada e a Randazzo, in provincia di Catania, con le mountain bike. Nel primo caso, in terra laziale, è da segnalare il secondo posto di Aurora Distefano tra le donne Allieve e il terzo di Federico Occhipinti nella categoria Esordienti. Ottimo il lavoro di squadra compiuto dal resto del gruppo con Emmanuel e Angelo Brugaletta, Leonardo Carbonaro, Salvatore Caruso, Corrado Spadaro e Nicolas Tumino. Un gruppo che ha dimostrato di avere acquisito al meglio i dettami impartiti dal direttore sportivo Giampiero Pitino (nella foto sotto).