Nel Ragusano oltre 40 interventi per incendi

Situazione complicata resa peggiore dal gran caldo e dal vento

Domenica di fuoco in tutta la provincia di Ragusa. Sono stati addirittura 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella sola giornata di oggi. Lo stesso numero è stato effettuato nei giorni precedenti. Molto complicata la situazione nel Vittoriese; un incendio si è verificato anche alle porte di Ragusa. Le squadre dei pompieri, a cui si aggiungono quelle della forestale, sono in grande affanno e devono fare delle scelte precise per ciò che riguarda le priorità degli interventi.