Nella Finanziaria della Regione tre milioni (in tre anni) per l’aeroporto di Comiso

trasporti

I fondi affidati alla gestione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in collaborazione con Sac per promuovere i collegamenti aerei

La Regione ha deliberato un finanziamento di 3 milioni di euro l’anno per il triennio 2025-2027 a favore dell’Aeroporto di Comiso. I fondi, affidati alla gestione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in collaborazione con Sac, mirano a promuovere i collegamenti aerei, incrementare il traffico passeggeri e consolidare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale.

Tale investimento, si legge in una nota, rappresenta una risposta significativa per il territorio, garantendo una programmazione pluriennale di interventi per la valorizzazione dell’Aeroporto di Comiso come snodo strategico della rete aeroportuale siciliana per il trasporto aereo e il motore di crescita economica del Sud-Est siciliano. Il finanziamento, parte delle politiche strategiche del Governo Schifani, testimonia l’impegno delle istituzioni regionali nello sviluppo del sistema aeroportuale siciliano, segnando un primo esempio di attenzione concreta da parte del Governo verso lo sviluppo delle strutture aeroportuali siciliane e del loro ruolo strategico.

I fondi, sottolinea Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, «conferma la centralità dell’aeroporto di Comiso per lo sviluppo del Sud-Est siciliano. La Regione Siciliana, attraverso un intervento concreto e strategico, sostiene la nostra visione di un sistema aeroportuale integrato e competitivo. I fondi permetteranno di potenziare i collegamenti con l’Europa, aumentando le opportunità per il turismo e non solo. Come Camera di Commercio, continueremo a collaborare per rendere operativo il progetto in tempi brevi e per garantire benefici tangibili alla comunità e al tessuto imprenditoriale del territorio».

Il finanziamento della Regione Siciliana, sottolinea Nico Torrisi, Amministratore Delegato di Sac e Giovanna Candura, Presidente di Sac, «rappresenta un’opportunità cruciale per il futuro dell’aeroporto di Comiso e per l’intera rete aeroportuale regionale. Tale investimento consentirà non solo di incentivare le rotte civili, ma anche di attrarre nuove compagnie aeree, migliorando la competitività del sistema aeroportuale siciliano. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e partner locali, stiamo lavorando per trasformare lo scalo in un punto di riferimento strategico. Desideriamo ringraziare il Governo Schifani per il continuo impegno a favore dello sviluppo del sistema aeroportuale della Regione, garantendo un impulso positivo sull’economia locale e sul benessere della comunità e contribuendo a creare una rete aeroportuale di eccellenza che valorizzi il ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo».