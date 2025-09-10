Neonata morta a Modica, ginecologa condannata in primo grado a sei mesi di reclusione

Cronaca

Assolte tre ostetriche che erano state accusate dello stesso reato

Ginecologa condannata in primo grado a 6 mesi di reclusione (senza menzione nel certificato penale) mentre tre ostetriche sono state assolte. Erano in servizio all’ospedale Maggiore di Modica (nella foto) quando una donna vi si era recata per partorire. Il 6 dicembre del 2017 fu effettuato un taglio cesareo dopo la sofferenza fetale evidenziata nei tracciati di controllo. La piccola venne a mancare quattro mesi dopo la sua nascita. La pubblica accusa, rappresentata dal pm Santo Fornasier, aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi per la ginecologa e l’assoluzione per le tre ostetriche. Secondo l’accusa, la professionista avrebbe sottovalutato i segnali della sofferenza fetale senza attuare un taglio cesareo tempestivo che avrebbe potuto salvare la piccola.