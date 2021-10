Aeroporti, a Comiso voli e passeggeri in aumento

Dopo la pandemia l’attività nell’aeroporto di Comiso, dove da oggi sono stati sospesi in voli in continuità territoriale gestiti da Alitalia, malgrado tutto è in ripresa ed i dati sono confortanti. Ad agosto 2021 da Comiso sono transitati 34.400 passeggeri, appena 1600 in meno del 2019. Nel mese di settembre a Comiso si sono registrati 181 voli, con un incremento del 50 per cento rispetto al 2019, quando erano stati 121. Nello stesso mese da Comiso sono transitati 29.500 passeggeri, erano stati 27.700 del 2019. Nel frattempo, da Comiso sono state attivate nuove rotte Ryanair. Dall’1 novembre partirà il volo bisettimanale per Bari (lunedì e venerdì), da marzo sarà attivata la rotta per Venezia: sarà un servizio tri-settimanale, lunedì, mercoledì e venerdì.



