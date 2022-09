Bomba d'acqua a Ragusa, allagato pure il pronto soccorso

Allagato per la pioggia il pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa. Nella zona c'è un forte temporale. Bloccati anche gli ascensori che portano ai piani. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario che stanno operando per garantire l’attività di prima emergenza nel nosocomio e per riportare la situazione alla normalità.

⚠️+++ Sicilia: Allagamenti in corso in tutta la Provincia di Ragusa a causa delle forti precipitazioni — RagusaOggi. pic.twitter.com/vBS7XXKmev — Francesco Comito (@FrancescComito) September 25, 2022

Ma le forti piogge stanno provocando disagi in tutta la città e nel Ragusano in genere con allagamenti e tombini che sono scoppiati e strade trasformate in fiumi in piena.

(foto meteo radar)

