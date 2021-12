Infrastrutture, oltre 284 mln per la Ragusa-Catania

«In seguito alle prescrizioni richieste dal Ministero della Transizione Ecologica, si è reso necessario un incremento delle somme per realizzare l’opera, per questo motivo il Ministero delle infrastrutture ha provveduto a finanziare ulteriori 284 milioni di euro per la realizzazione della Ragusa-Catania, portando l’opera a superare 1 miliardo di euro». Lo annuncia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. Ho preso un impegno durante il tavolo tenutosi a Ragusa sia con i siciliani che con i territori interessati da quest’opera attesa da decenni. La Ragusana la portiamo a casa, per questo negli ultimi giorni ho seguito tutti i passaggi per garantire queste ulteriori somme per poterla finalmente mandare in gara entro la fine dell’anno», aggiunge Cancelleri. "Messa in gara e inizio dei lavori sono il traguardo che finalmente vediamo. Dopo decenni di attesa, in questi due anni abbiamo messo il turbo, questo è sotto gli occhi di tutti», conclude.

