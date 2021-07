Per un guasto elettrico è scoppiato un incendio in una abitazione a Ispica. I vigili del fuoco hanno inviato una botte per il rifornimento idrico e hanno soccorso due settantacinquenni che per paura si erano rifugiati sul balcone di casa e non volevano scendere dalle scale. Sono stati recuperati con l’autoscala e affidati alle cure del 118. La ragazza presente nell’appartamento al piano primo è stata ricoverata in ospedale per controlli.



