Linea Blu fa tappa nel Ragusano anche nei luoghi di Montalbano

Un viaggio tra storia e bellezza. Questo pomeriggio, alle 14 su Rai 1, Donatella Bianchi racconterà una delle coste più a sud d’Italia, quella di Ragusa, in Sicilia. Un racconto che incrocerà i luoghi resi celebri dalla penna di Camilleri, i luoghi del commissario Montalbano. Le telecamere di Linea blu navigheranno lungo una costa a tratti selvaggia, tra suggestive grotte, lunghe spiagge e nascondigli di contrabbandieri. Si visiteranno borghi suggestivi, come Sampieri, e il mercato del pesce di Scoglitti, il regno del prezioso gambero rosso. Poi l’incontro con due donne straordinarie, che hanno dedicato la loro vita ai più piccoli, in una terra non facile.

Non mancherà un momento di gioco, con il tamburello, sport molto diffuso su queste spiagge e il mistero di un affondamento, attraverso immagini mai viste di un relitto molto particolare. Con Donatella Bianchi ci sarà sempre Fabio Gallo che questa settimana, seguendo un percorso nel verde tra boschi e antichi castelli, ha raggiunto il Lago del Salto in provincia di Rieti per seguire i campionati mondiali di Wakeboard, spettacolare sport acquatico molto amato dai giovanissimi.

