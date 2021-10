Modica, al Centro commerciale La Fortezza torna la Fiera della Contea

Un segnale importante di ripartenza quello del Centro Commerciale La Fortezza. Dopo tanti mesi di pausa dovuti alla pandemia, il centro commerciale di Modica torna finalmente ad organizzare eventi dedicati al territorio. Ha preso infatti il via una edizione speciale della tradizionale “Fiera della Contea”, appuntamento fieristico tra i più conosciuti ed amati ed organizzato dal CC La Fortezza per festeggiare la nuova apertura di “Happy Casa” e di tre nuove attività presso l’area food del Centro oltre che per lanciare la grande campagna “La Rivoluzione al Centro” che prevede, nei prossimi mesi, l’apertura di tutti i negozi presenti al piano inferiore del Centro e la inaugurazione, al livello superiore della Galleria, di una serie di attività molto particolari e attese dedicate ai servizi, al fitness, alla salute e all’intrattenimento.

Pubblicità

L’edizione 2021 della Fiera della Contea è stata denominata “Prime Edition” perchè davvero ricca di novità; oltre ai tanti espositori che, come di consueto, animeranno la fiera, sono previste tantissime attività collaterali che offriranno alle famiglie che visiteranno il Centro la possibilità di trascorrere alcune ore all’insegna dello svago e del divertimento. Ci sarà infatti la possibilità di visitare il “Ferrari Village Ufficiale” che ospiterà, tra le altre cose, una monoposto da gara e tante attività “a tema” con tanti gadget Ferrari che verranno distribuiti ai clienti. Sul parcheggio esterno invece i visitatori potranno scoprire uno straordinario luna park distribuito su quasi 5000 mq di superficie e con una serie di imperdibili attrazioni.

Per tutte le giornate della Fiera ci sarà inoltre la possibilità di ascoltare ottima musica dal vivo grazie al “Verga Live Concert”, curato dal liceo musicale Giovanni Verga di Modica ed al “Concorso Canoro Elisa Turla’” dedicato alla straordinaria artista modicana venuta a mancare nel 2015. Gli eventi in programma sono tutti ad Ingresso Gratuito. Il CC La Fortezza è aperto ogni giorno dalle ore 10 alle ore 20.30. Sabato e Domenica dalle 10 alle 21. L’area food del centro, completamente rinnovata, rimarrà aperta sino alle ore 24 così come il luna park esterno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA